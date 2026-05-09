体が徐々に動かせなくなる難病、ALS＝筋萎縮性側索硬化症と4年前に診断された男性が、福岡県筑紫野市にいます。体の自由を失った中で、男性は“ある決断”をしていました。その決断を、家族はどう受け止めたのでしょうか。福岡県筑紫野市に住む、古江伸志さん（57）。■古江伸志さん「足の下にクッションを敷いて。両足の膝下とくるぶしの下。」伸志さんが患っているのは、ALS＝筋萎縮性側索硬化症。脳からの命令がうまく伝わらな