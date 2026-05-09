衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。5月3日（日）の放送回では、愛媛県の“ポツンと一軒家”を訪れた。【TVer】愛媛県の山奥、複雑に区分けされた広大な敷地は、なんとヤギの山地牧場だった！ 脱サラして未経験でヤギ牧場を営む男性の思いとは？ 最寄りの集落で聞き込みをした捜索隊は、目的のポツンと一軒家が、このあたりの特産物である門松用の若松を栽培している農家