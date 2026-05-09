うーん、もしや…夫に合わせて早朝出勤してる…？最初はいい子だと思っていたのに、その態度。アナタはなに様ですか。そしてコンペが近づくにつれて彼女の態度はますます横柄に。妻を差し置いて、“自分が1番わかっている”感も出してきて…!?>>【まんが】新入社員が妻気取り!?(ウーマンエキサイト編集部)