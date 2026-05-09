ことし9月に開幕するアジア大会 愛知･名古屋。今回注目するのは、規格外の飛距離が武器の名古屋出身・スーパー高校生ゴルファーです。 【写真を見る】“プロより飛ぶ高校生” 中学2年で300ヤード超 史上最年少で優勝も…狙うは｢賞金王･年間王者｣17歳･松山茉生【アジア大会 愛知･名古屋】 小さな体で力いっぱいゴルフクラブを振る少年。自分が満足できるまで、とにかく、クラブを振って、振って、振りま