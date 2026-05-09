本日5月9日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、満島真之介をゲストに迎えた「戦国三英傑最強決定戦 2時間半SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！群雄割拠の戦国時代に“天下統一”を目指した織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。3人のうち、真の“最強”は誰なのか!?戦国時代を愛してやまない博士ちゃんたちが大集結し、徹底討論を展開する。◆最強伝説を博士ちゃんたちがプレゼンこの