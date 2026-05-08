生活相談員は、介護施設やデイサービスなどで利用者や家族の相談に応じ、サービス利用をサポートする役割を担う職種です。しかし、ケアマネジャーとの違いや、具体的にどのような相談ができるのか分かりにくいと感じる方もいるかもしれません。 本記事では介護の生活相談員について以下の点を中心に紹介します。 生活相談員とは 介護職員やケアマネジャーとの違い 生活相談員には介