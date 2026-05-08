腱鞘炎（けんしょうえん）の治療で行われることの多いステロイド注射。いざ打つとなったら、「本当に効くの？」「何回まで打って大丈夫？」「副作用はない？」と不安を感じる人も多いはずです。今回は、効果が期待できるケースや注意点、注射の限界について、長久手こせんじょう整形外科院長の大野木先生に解説してもらいました。 監修医師：大野木 宏洋（長久手こせんじょう整形外科） 2011年、浜松医科大学