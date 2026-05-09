子どもに対して、つい感情的に怒ってしまうことはないだろうか。その言葉は本当に子どものためになっているのか。親の何気ない一言が、子どもを黙らせてしまうこともある。声かけを少し変えるだけで、親子の関係は大きく変わっていく。※本稿は、中学受験ママ力開花アカデミー主宰の井上晴美『中学受験で子どもを壊さない！合格へ導く「5つの約束」』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。「どう