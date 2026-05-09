■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり急反発、一時6万3000円台 2.連休明けロケットスタート、上げ幅過去最大 3.AI・半導体関連に買い集中、海外株高に追随 4.SBG・キオクシアS高、全体指数押し上げ 5.トヨタ決算に注目、減益決算で株価値下がり ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比3200円(5.4％)高の6万2713円と、2週ぶりに急反発した。 今週は大型連休に伴い株式市