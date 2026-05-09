中東情勢の影響を受け、北海道北斗市では、指定ごみ袋ではなく市販のごみ袋でもごみを回収する対応を５月７日から始めました。北斗市で７日から６月３０日までの期間限定で始めたのが、“市の指定ごみ袋以外の袋でもごみを回収する”という対応です。市によりますと、回収の対象は、中身が見える透明または半透明の袋に入れられたごみで、袋には油性ペンなどでごみの種類を大きく書く必要があります。中東情勢の悪化でプラスチック