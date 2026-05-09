能登半島をかたどった抱き枕「のとハグ」を開発した中川裕介さん＝2026年3月、石川県七尾市2024年元日の能登半島地震で被災した石川県七尾市で寝具店を営む中川裕介さん（50）が、能登半島をかたどった抱き枕「のとハグ」を開発し、好評を得ている。地震後に眠れなくなったという地域住民の声がきっかけとなり、約1年かけ完成。「枕を抱くことで癒やしにつながる。能登を盛り上げるための商品作りを続けたい」と意気込む。（共同