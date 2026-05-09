米首都ワシントンのFRB本部【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）が8日公表した金融安定報告書で、米イランの交戦を踏まえた地政学リスクや石油危機への懸念が市場関係者の間で急拡大していることが明らかになった。人工知能（AI）関連のリスクへの警戒も広がった。FRBは米国の金融の安定性に対する短期的な懸念を市場関係者に聞き取り、半年に1度、報告書を公表している。今回の調査は、米イスラエルとイランの交戦