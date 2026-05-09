巨人の合同自主トレ2日目。ブルペン投球を終えて2軍投手コーチの木戸美摸（よしのり）さんに聞いた。「本当に僕、ピッチャーやるんですか？」まだ投手でやるか野手でやるか決まっていない。2日間、投手の練習をやらされていると感じて確かめたのだ。木戸さんはこう言われた。「藤田（元司）監督が“1メートル90もある左ピッチャーはなかなかいないから、1年間やらせよう”と言ってるんだ。先は長いんだぞ。1年やってダメな