インテルのロゴ＝2025年8月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は8日、米IT大手アップルと米半導体大手インテルが、アップル製品向け半導体の一部をインテルが製造することで、予備的な合意に達したと報じた。インテルは経営立て直しを急いでおり、トランプ米政権が提携を後押ししたという。事情に詳しい関係者の話として伝えた。WSJによると、両社は1年以上にわたり協議を続け