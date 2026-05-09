モデル・タレントの前田希美（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。プチプラコーデを披露した。【画像】さすがモデル！プチプラに見えない着こなしの前田希美投稿で「最近買ったGUのバルーンパンツが形かわいすぎてお気に入り」とコメント。「気付いたらUNIQLO、GUコーデだった日」と、全身ショットを公開した。ハッシュタグで、トップスがユニクロのTシャツ、パンツと肩にかけたカーディガンがGUのコーデで、バッグはチ