●NHKが個人全体で3番組、コア視聴層で6番組ランクイン NHKの番組がランキング上位を占めた大型連休中の週に、TBS日曜劇場『GIFT』が民放ドラマとして存在感を示した。REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(4月27日〜5月3日)で個人全体2位に入り、車いすラグビーを軸にした成長と家族の物語が、視聴者の注目を集めた。『GIFT』5月10日放送の第5話より(C)TBS○岩田絵里奈登場の『人生最高レスト