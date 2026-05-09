小学生になると、子ども同士で遊ぶ約束をしてくる事も増えてきます。けれど1年生だと、「どこまで、親が関わるのか」は家庭によって考え方もそれぞれです。今回は、小さな迷いを感じた筆者の出来事です。 子ども同士の約束 ある日、子どもが学校から帰ってきて言いました。「今日、Yちゃんと公園で遊ぶ約束した！」 小学校に入ってから、お友達と遊ぶ約束をする事が少しずつ増えてきました。ただ、まだ1年生。子ども同士で