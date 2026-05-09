米CNN創設者テッド・ターナー氏が死去した。1991年から2001年にかけて女優のジェーン・フォンダと結婚していたことでも知られるターナー氏が6日、2018年に診断されていたレビー小体型認知症との闘病生活の末、87歳で亡くなったことがターナー・エンタープライゼズ社から発表された。 【写真】情熱的な熱い抱擁を見せる大女優とニュースの革命家 1963年、25歳の