麒麟の川島明（47）がMCを務める朝の情報番組「ラヴィット！」（TBS系）から“スター”が誕生しそうだ。5月6日、芸歴39年のベテラン漫才コンビ「ショウショウ」がSNS上を賑わせた。羽田昇平（58＝写真左）と羽田昇司（54＝同右）からなるコンビで、主に劇場を拠点に活動しているが、突如Xのトレンドワード入りするきっかけを作ったのが「ラヴィット！」。【もっと読む】TBS「ラヴィット！」の“テコ入れ”に不評の嵐！ グダグダ