マルセロ・ヒアンが東京ダービーに向けて意気込み昨季サガン鳥栖からFC東京に期限付き移籍で加入し、今季から完全移籍に切り替わったFWマルセロ・ヒアン。背番号も「9」に変更し、明治安田J1リーグで13試合5ゴール4アシストと攻撃を牽引する青赤のエースに、好調の理由を聞いた。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全2回の第1回）◇◇◇エースの風格を漂わせ始めた。ヒアンは明治安田J1リーグで13試合