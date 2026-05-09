Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第6話が9日に放送。エータ（宮舘）がくるみ（臼田あさ美）の元カレの存在を気にする。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第6話くるみ（臼田あさ美）の元カレが登場本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編