第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）に出走するアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）。皐月賞１５着からの反撃を狙う同馬を６つのポイントからチェックする。【戦歴】今回は、皐月賞１５着から中２週での転戦となる。皐月賞は、外枠１７番から３番手で積極的な立ち回りをしたが、直線では後続に飲み込まれてしまった。「理想的な競馬だったけど、距