２０２１年に芸能界を引退した元アイドルが、最新ショットを披露した。９日までに自身のインスタグラムを更新し「コンビニから帰ってきて撮影」と説明して、カメラで撮影してもらう様子をアップしたのは、昨年６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也。現在はバイクレーサーとして活動しており、この日の別の投稿では「コンビニ用」だという黄色いバイクにまたがる姿も見せた。長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫ