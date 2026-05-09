お笑い芸人・ヒコロヒーが出演するMBSテレビ『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』が9日、16日の深夜1時28分から関西ローカルで放送される【画像】『MBS火ダネプロジェクト』ラインナップMBSでは、4月から『MBS火ダネプロジェクト』と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広いラインナップを放送