実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #9』が5月8日に配信された。番組では「許されるワガママ」について議論された。【映像】カマたくの名言が放たれた瞬間（実際の様子）合同会社ほっとにゃいと代表 秋吉泉氏は「若者よ、猫になれ！ 図々しく愛されろ」と提言。その真意を「猫は本当にワガママで自分勝手で好き勝手気ままに生きているが愛される。それ