ABCテレビは9日午後3時30分から、『浦川＆ナジャのウラのウラまで失礼します！』を放送する。浦川泰幸アナウンサーとタレントのナジャ・グランディーバが大阪・泉州地域の「岸和田・貝塚」を舞台に、話題のスポットの裏側に迫る。【番組カット】岸和田だんじり会館で盛り上がる浦川アナ＆ナジャ「岸和田だんじり会館」では、現存最古のだんじりを見学し、その精巧な彫刻や歴史に迫る。そして岸和田の山間部にある「きしかん」