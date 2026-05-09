9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）第6話が9日、放送される。このほど、第6話のあらすじと場面写真が公開された。【写真】元彼の出現にソワソワ？なエータ（宮舘涼太）宮舘が“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役で連続ドラマ初主演を務める本作。臼田あさ美が、その“ヒト型ロボット”と一つ屋