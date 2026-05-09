超短期決戦で負けを引きずるわけにはいかない。怪力雀士が持ち前の攻撃力でライバルを圧倒した。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、前半戦の最終日となる5月8日の第1試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。前回登板では今シリーズの初戦を任されながらも箱下に沈む敗戦。一転、この日は5回のアガリで巻き返しに成功した。【映像】大砲の一撃！鈴木大介、倍満をぶっ放したシーンこの試合は東家からEX風