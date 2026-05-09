アメリカのトランプ政権は、全世界を対象にした10%の代替関税を違法とした国際貿易裁判所の判決を不服として、連邦高裁に上訴しました。国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が全世界を対象に導入した10%の「代替関税」は大統領権限を逸脱しているなどとして、違法との判決を出しました。この判決を不服とし、トランプ政権は8日、連邦高裁に上訴しました。ホワイトハウスのクシュ・デサイ報道官はJNNの取材に対し、「トランプ大統領