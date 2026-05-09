元宝塚トップスターの紅ゆずるがきょう9日放送のテレビ大阪『おとな旅あるき旅』（後3：30〜※関西ローカル）に出演。俳優・三田村邦彦と和歌山を訪れる。【番組カット多数】三田村邦彦＆斉藤雪乃が奈良で食事衝撃を受ける表情最初に訪れたのは、旬のしらすがいただける「わかうら食堂」。まずは、クラフトビール「ヤッホーブルーイング よなよなエール」で乾杯。運ばれてきた「しらす丼」は、しらすが山盛りでびっくり。