張本が見事にリベンジを果たした(C)Getty Imagesイギリス・ロンドンで開催中の卓球世界選手権団体戦で、日本男子が準決勝進出を果たし、2大会ぶりのメダル獲得を確定させた。現地時間5月7日に行われたベスト8の戦いで、日本はグループリーグで敗れているドイツと対戦し3-1で勝利を飾り、リベンジを達成。今大会、序盤から不本意なゲームが続いていた張本智和もこの準々決勝では2勝を挙げ、ベスト4進出の原動力となった。【動画】