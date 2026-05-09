思い出すだけで顔が熱くなる――そんな失敗を、いまだに引きずってはいないだろうか。人前でうまくいかなかった経験や、思いが伝わらなかった悔しさは、簡単には消えないものだ。しかし、その恥ずかしい出来事の中にこそ、次につながる大切なヒントが隠れていることもある。フリーアナウンサーの藤井貴彦氏が、自身の失敗談から見えてきた「伝えること」の難しさと学びを振り返る。※本稿は、フリーアナウンサーの藤井貴彦『伝える