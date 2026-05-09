女優の波瑠が、ＭＣを務めた歌番組のオフショットを披露した。９日までに自身のインスタグラムを更新し「歌の感謝祭ありがとうございました！」と感謝。６日に放送された日本テレビ系音楽特番「１億２０００万人のありがとう歌の感謝祭」で「ＳｎｏｗＭａｎ」渡辺翔太と進行を務めた。「たくさんのありがとうで溢（あふ）れた素敵な番組でした。なかなか経験のないＭＣでしたが、みなさんとても温かくて、私自身、番組を