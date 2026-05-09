【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 2−1 シャフタール・ドネツク（日本時間5月8日／セルハースト・パーク）【実際の映像】中村俊輔絶賛！相手を“誘い出す”パスカットクリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、守備で見せた高いインテリジェンスが注目を集めている。自陣での鮮やかなインターセプトからカウンターの起点となったプレーに、解説の中村俊輔氏も「取り方がうまい」と惜しみない賛辞を送っ