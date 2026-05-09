読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！今回は、交際5年になる恋人に、出張中の留守番をお願いした女性のお話です。心から信頼していた彼が隠していた裏の顔と、思いもよらない修羅場の結末とは……？自慢の彼氏との幸せな日々私には、交際して5年になる恋人がいました。彼は、普段から私のことをよく気にかけてくれる、やさしくて頼れる人。お互いに結婚を意識し始めていました。そんなある日、私は、仕事の都合で3