クジラが魚類ではなく、哺乳類であることは知られていることですが、鰭状の前脚など、私たちヒトと同じ哺乳類より魚類に近い外形を持っているように、生物の本質は、外形から窺いしれない事実は非常に多くあります。ヒトの体も左右対称に見えますが、内部の臓器・器官は左右で非対称です。このように、生物がどのような歩みを経てきたのかを考えるときに、外見に騙されることも少なくありません。生物の形に影響を与えやすい環境を