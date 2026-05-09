1967年ポルシェ911Rポルシェは911の本格的なレース仕様車を開発する。しかし公認に必要な500台の販売目途が立たず、試作車4台を含む23台を製作して終了。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #061967年ポルシェ911R編全4枚エンジンは906に準じた構成で、ツインスパーク点火システムと2基のトリプルチョーク・ウェーバー・キャブレターを備え、210hpを発揮。ボディパネルはFRP製に換え、車重は800kgまで軽量化。燃料タン