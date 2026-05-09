繰り返しがちなニキビや肌あれに悩む方に向けて、TWANY＆meから新作薬用クリーム「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」が登場♡2026年5月9日（土）より発売されます。ぷるんとした水感ジュレクリームが肌をやさしく包み込み、みずみずしいうるおいをキープ。毎日のスキンケアに心地よく取り入れられる、フェムケア発想の新しい保湿ケアアイテムです。 ニキビ予防とうるおいを両立 「