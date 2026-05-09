プロ野球セ・リーグは8日、3試合が行われました。中日は2回にボスラー選手の3号2ランで先制すると、5回までに巨人から5点を奪いました。さらに7回には、4番・細川成也選手が試合を決定づける5号3ランを放ち9得点で快勝。先発の柳裕也投手は7回途中10奪三振2失点で今季2勝目を挙げています。DeNAは2-1と1点リードの9回、ノーアウト満塁のチャンスでビシエド選手、度会隆輝選手がタイムリーを放ち5-1。なおも満塁から佐野恵太選手の2