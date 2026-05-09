元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウィーク中に制作した“手作り作品”を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「購入できるとかありますか？」家族での“手作り作品”を一挙公開した木村沙織木村は「色々制作したGW」とコメントし、ビーズアクセサリーや編み物作品などを複数投稿。「編み物は全てばぁば作」と家族との共同制作である