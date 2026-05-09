ロシアのプーチン大統領、トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン、キーウ共同】トランプ米大統領は8日、ロシアとウクライナが9〜11日の3日間停戦し、千人の捕虜を交換すると交流サイト（SNS）で発表した。自身の要請にロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が応じたと説明した。ロシアとウクライナ双方も確認した。トランプ氏は「戦争終結の第一