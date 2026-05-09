ドル円は落ち着いた動き、その他はドル安やや優勢＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時ドル売りが優勢となったが、大きな動きにならずに反発した。注目された２１時半の４月米雇用統計は非農業部門雇用者数の伸びが予想の６．５万人増を大きく上回る１１．５万人増となった。内訳も景気動向に比較的敏感な小売業や運輸業が好調でまずまずであった。失業率は４．３％で横ばいであったが、より詳しくみると４．２