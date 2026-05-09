Jリーグ大好きR-1チャンピオン・お見送り芸人しんいちが、藤枝MYFCで監督を務める槙野智章さんを応援するため、サッカーのまち・藤枝へ！監督からの指令をクリアしながら、クラブの魅力を伝える。……が、一方でしんいちに巻き込まれたキッズたちは苦笑い！？ 【TVer】 “サッカー界のお祭り男”は、監督になってもとにかく熱い！！「今まで僕が見てた監督じゃない！」試合後の槙野智章監督をお友達のし