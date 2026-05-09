【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比31銭円高ドル安の1ドル＝156円61〜71銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1780〜90ドル、184円68〜78銭。4月の米雇用統計で賃金上昇率が市場予想を下回り、インフレ圧力が和らぐとして米長期金利が低下。日米の金利差縮小が意識され、ドル売り円買いが優勢だった。