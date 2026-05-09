ロイター通信によりますと、スペインの保健当局は、スペインに住む女性がハンタウイルスと同じ症状のため、検査を受けていると明らかにしました。また、保健相はこの女性が、ハンタウイルスへの感染が確認され死亡したクルーズ船の乗客のオランダ人女性と同じ飛行機に乗っていたと明らかにしています。