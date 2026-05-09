ラ・リーガ 25/26の第35節 レバンテとオサスナの試合が、5月9日04:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはカルロス・エスピ（FW）、Tunde Kareem（FW）、パブロ・マルティネス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・モロ（MF）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の3分に試合が動