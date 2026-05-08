心斎橋PARCOが、彫刻家・デザイナー 五十嵐威暢の展覧会「A-Z Homage to Takenobu Igarashi」を開催する。期間は5月22日から6月14日まで。【画像をもっと見る】五十嵐は、1944年北海道生まれ。多摩美術大学デザイン科卒業後に渡米し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）大学院修士課程を修了した。代表作として、ニューヨーク近代美術館のカレンダーや渋谷PARCO PART3、カルピス、明治乳業、サントリーのロゴなどが挙げ