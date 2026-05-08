「カーサ ブルータス（Casa BRUTUS）」が、ロンドンのデザインミュージアムで開催しているのNIGO®の大規模回顧展「NIGO: From Japan with Love」に合わせた総集編ムック「Casa BRUTUS By NIGO®」を英語版で刊行する。現在特設サイトで予約を受け付けており、6月22日から全国および海外の書店やネット書店、マガジンハウス公式オンラインストアなどで販売する。【画像をもっと見る】「Casa BRUTUS By NIGO®」で