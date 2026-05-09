あす5月10日（日）よる10時30分より第5話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第5話の見どころを一足早くご紹介！家族も地位も失った韓国の財閥御曹司 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、23年ぶりに日本で再会した河瀬桃子（仁村紗和）への思いを募らせる中、桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）から宣戦布告を受ける。「俺は、これからも桃子のそばにいた