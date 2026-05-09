次回5月13日（水）よる10時 第6話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。5月20日（水）放送の第7話には、野間口徹がゲスト出演！野間口が演じるのは、夏目漱石の研究で名高い大学教授・吉澤晃。第7話でルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）はパソコンのパスワード解析のため吉澤宅を訪れるが、そこで思わぬ人物と再会し、ある事件に関わることとなる。＜野間口徹 コメント＞第7話